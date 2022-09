Maltempo Marche: Comune Pesaro avvia raccolta fondi e dona 20mila euro Notte di ricerche senza esito per i due dispersi. Bilancio 11 vittime accertate. Oggi Curcio nelle Marche

"Il Comune di Pesaro lancia una raccolta fondi per sostenere Cantiano, Serra Sant'Abbondio e Frontone, i tre Comuni della provincia colpiti dall'alluvione». Lo comunica il sindaco Matteo Ricci. "L'Amministrazione sosterrà le realtà più colpite effettuando una donazione di 20mila euro - annuncia - più 100 euro da ogni assessore della Giunta per avviare la raccolta. Nei giorni scorsi insieme all'assessore all'Operatività Enzo Belloni ho raggiunto i luoghi della tragedia. Ho incontrato gli amministratori locali e cittadini. La situazione è drammatica, il fango ha divorato case, imprese, negozi, strade, piazze. I danni sono incalcolabili, per questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti".

Nel frattempo continuano gli aiuti, com'è stato dalle prime ore dell'emergenza, con mezzi e uomini della Protezione Civile e del Centro Operativo Comune. Ecco i vari Iban per le donazioni:

Comune di Cantiano - IT70Y0538768240000042012601

Comune di Serra Sant'Abbondio - IT60J0306968310100000046004

Comune di Frontone - IT83I0306968310100000046003

Croce Rossa - IT35H0870068280000000032590

È stata ancora una notte di ricerche senza esito per le due persone disperse durante l'ondata di maltempo che la notte del 15 settembre ha colpito il Senigalliese, in provincia di Ancona: Mattia, un bambino di 8 anni, strappato dalle braccia della madre dall'ondata di acqua e fango dopo che erano usciti dalla loro automobile nel territorio di Castelleone di Suasa, e una donna di 56 anni, Brunella Chiù. Restano 11 le vittime accertate sinora, tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, Serra de' Conti, Rosora. Oggi il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio effettuerà sopralluoghi nelle zone colpite, partendo dalla provincia di Pesaro (Cantiano, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Pergola), per poi passare in quella di Ancona. Nel pomeriggio Curcio dovrebbe partecipare ad una riunione presso il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) presso la Protezione civile regionale delle Marche.

Intanto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione e per la ricerca degli ultimi due dispersi. 1.163 gli interventi effettuati dall'inizio dell'emergenza, segnala il Corpo con un tweet.



