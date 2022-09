Maltempo Marche: la Regione nel 2016 chiedeva lavori sul Misa necessari. Non sono mai stati fatti Abi, sospensione immediata mutui aree colpite.

"Risulta evidente che siano necessari diversi interventi per potere mettere in sicurezza il Fiume Misa in particolar modo all'interno dell'abitato di Senigallia e poco a monte dello stesso". E' quanto si legge nell' 'Assetto di progetto per la media e bassa valle del Misa', un documento della Regione Marche del 2016 dove si sosteneva chiaramente la necessità di effettuare i lavori che, invece, non sono stati fatti. Per ridurre "il più possibile la portata di picco che attraversa il centro di Senigallia", si aggiungeva, bisogna intervenire mediante "laminazione e aumentare il più possibile la capacità di deflusso" in città.



L'Abi ha diffuso una circolare alle banche per dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per le popolazioni delle Marche colpite dal tragico evento calamitoso, come previsto dall'Ordinanza della Protezione emanata. Nella circolare - spiega ancora l'Abi - sono forniti tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. L'Associazione delle banche italiane ricorda inoltre di aver sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori "proprio per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".



Il Papa ha rivolto all'Angelus un pensiero alle Marche colpita dall'alluvione. "Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità", ha detto il Papa.

"Sono oltre 1.000 le persone impegnate nell'emergenza nelle Marche tra Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine". Lo dice all'ANSA l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi. "Ieri è arrivata anche la colonna mobile della Protezione civile dell'Emilia Romagna che è stata inviata ad Ostra Vetere nelle zone maggiormente colpite ed è arrivata anche la colonna mobile dalla Lombardia, aspettiamo anche la colonna mobile dell'Abruzzo che sarà convogliata su Senigallia" aggiunge. "C'è una grande attenzione e una grande disponibilità da parte di tutte le regioni - sottolinea Aguzzi - e stiamo iniziando ad affinare le effettive esigenze, la dove i punti più delicati lo richiedono". L'assessore Aguzzi annuncia che la giunta nei prossimi giorni potrà prevedere lo stanziamento di "risorse per l'emergenza, anche per interventi di ripristino delle arterie viarie e per le altre necessità".

