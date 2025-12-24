Maltempo, Natale sotto allerta rossa in Emilia-Romagna: osservato speciale il fiume Idice

Un Natale segnato dal maltempo in Emilia-Romagna, dove per domani, 25 dicembre, è stata diramata un’allerta rossa per criticità idraulica nella pianura delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. A preoccupare in particolare sono gli affluenti in destra del fiume Reno, con il fiume Idice già oltre la soglia 3 di allerta, il livello più elevato.

L’allerta sarà invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica su un’ampia parte del territorio regionale: dalla collina emiliana centrale alle aree collinari e montane bolognesi, fino a tutta la Romagna e alla Costa ferrarese. Le precipitazioni, secondo le previsioni, saranno diffuse e persistenti e potrebbero provocare innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, ruscellamenti e fenomeni franosi, in particolare sul settore centrale della regione.

Resta operativo 24 ore su 24 il Centro operativo regionale di Bologna, in costante coordinamento con prefetture e sindaci. A seguire l’evoluzione della situazione anche il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini.

Secondo i dati previsionali di Arpae, sui settori appenninici e collinari emiliani sono attese anche nevicate a partire dai 300-400 metri, con accumuli fino a 15 centimetri in collina e tra i 20 e i 30 centimetri in montagna. Lungo la costa, invece, sono previsti venti di burrasca moderata da nord-est, mare agitato e possibili fenomeni di erosione dei litorali e ingressioni marine, con difficoltà di deflusso delle piene alla foce dei fiumi.

Le autorità raccomandano la massima attenzione e invitano a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul portale regionale Allerta Meteo.







