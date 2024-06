Maltempo nel Modenese, il Presidente Provincia: "Una bomba d'acqua"

L'ondata di maltempo che sta interessando questo pomeriggio anche il Modenese ha provocato danni e disagi soprattutto a Palagano, sull'Appennino, con la tracimazione di fossi. Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e originario proprio di Palagano, sulla sua pagina Facebook segnala come Palagano questo pomeriggio sia stata colpita da "una bomba d'acqua, con grossi problemi su due vie comunali", ovvero "via Riolo via palazzo Pierotti".

Braglia segnala anche "diversi smottamenti dai campi adiacenti. Stanno intervenendo i Vigili del fuoco - prosegue il presidente della Provincia di Modena -, operai del Comune di Palagano ed abbiamo attivato anche una ditta in supporto. Disagi anche a Savoniero - aggiunge Braglia - dove hanno tracimato diversi fossi e canali".