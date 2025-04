ALLERTA Maltempo nel Nord Italia: danni e vittime per esondazioni e frane Ora una tregua ma sarà di breve durata

Sono stati trovati nel bacino di laminazione di Trissino i cadaveri dei due volontari della Protezione civile, padre e figlio, caduti ieri sera con la loro auto in una voragine che si è formata per il maltempo sul ponte di Valdagno, in provincia di Vicenza. Leone Nardon, di 65 anni, e il figlio Francesco, 34, erano arrivati sul posto per unirsi ai soccorritori dopo gli allagamenti di cantine e abitazione nei piani bassi. 'Tragedia impensabile', dice il presidente del Veneto Luca Zaia, che dichiara lo stato d'emergenza. Paesi isolati in Toscana. Calano le utenze non ancora raggiunte dalla corrente elettrica in Valle d'Aosta. Giovedì scorso, all'apice dei danni provocati dalle precipitazioni, i contatori scollegati erano circa 25 mila. Ammontano ad almeno 15 milioni di euro le risorse necessarie per le opere di somma urgenza in Piemonte. La stima è stata fatta oggi, nel vertice, tra il presidente della Regione Alberto Cirio, i presidenti delle Province piemontesi e i rappresentanti degli enti locali. Stanziati i primi 5 milioni di euro, prelevati dal fondo di riserva.

In Emilia-Romagna per la giornata di domani, Pasqua, non sono previsti altri fenomeni meteo significativi anche se nel pomeriggio potrebbero verificarsi rovesci e temporali. L'allerta di Arpae resta però rossa per le pianure piacentine e parmensi per il transito della piena del Po, con livelli prossimi o superiori alle soglie 3. Allerta che viene estesa per lo stesso motivo alla pianura reggiana. Nelle pianure orientali e nel Delta, nel Ferrarese, allerta arancione con livelli su soglia 2.

Previsioni meteo: piogge sparse a Nord e temperature miti e sole a Sud per la domenica di Pasqua, tempo incerto a Pasquetta.

