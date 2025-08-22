Maltempo nel riminese: 19 persone evacuate a Viserba per un albero pericolante

Il video dell'intervento dei Vigili del Fuoco

Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari e una violenta grandinata hanno colpito nel tardo pomeriggio di giovedì la provincia di Rimini, con danni e disagi diffusi.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, impegnato con tutte le squadre in numerosi interventi, ha richiesto il supporto della Protezione civile provinciale. L’operazione più complessa è stata effettuata in via Palotta a Viserba, dove un albero di alto fusto pericolante incombeva su un’abitazione. Per lavorare in sicurezza è stato necessario l’intervento dell’autogru dei Vigili del fuoco di Forlì, affiancata all’autoscala e alla squadra di Bellaria, sotto il coordinamento di un funzionario sul posto.

In via precauzionale sono state temporaneamente evacuate 19 persone e 5 animali domestici dalle case vicine. Sul posto anche la Polizia municipale per la gestione della viabilità.

Il maltempo ha provocato danni anche in altre zone del Riminese, segnala Riminitoday. A Riccione segnalati blackout in diversi quartieri, mentre a Santarcangelo il vento ha divelto pannelli dal deposito Amazon. Colpite in particolare Torre Pedrera e la zona nord di Rimini; a Gambettola e Savignano sono caduti oltre 30 millimetri di pioggia in venti minuti, 25 a Bellaria.







