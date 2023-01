RIMINESE Maltempo nel riminese: fiumi sorvegliati speciali Nella notte due automobilisti che tentavano di guadare un torrente a Coriano sono stati tratti in salvo dal personale del 115

Maltempo nel riminese: fiumi sorvegliati speciali.

Raffica di interventi in tutta la provincia di Rimini da parte dei vigili del fuoco che, nelle ultime 24 ore, sono stati impegnati su diversi fronti. La costa è sferzata dal forte vento, con raffiche che hanno toccato gli 80 chilometri all'ora, provocando il crollo di alberi ed insegne. Sorvegliati speciali i fiumi che, dopo le intense piogge delle ultime ore, hanno pericolosamente ingrossato la loro portata.

A Riccione la pioggia che continua a scendere abbondante e senza sosta sta creando alcune criticità. Chiusi i sottopassi nella zona del portocanale, dove un'auto è rimasta bloccata. Al porto l’acqua ha superato il livello delle banchine. I maggiori problemi li sta creando il Rio Melo: una famiglia residente in via Murano la notte scorsa ha preferito dormire in un alloggio alternativo a causa dell’esondazione del corso d’acqua che rendeva poco sicuro il soggiorno nella propria abitazione.



Nella notte due automobilisti che tentavano di guadare un torrente a Coriano sono stati tratti in salvo dal personale del 115. Il mezzo sul quale viaggiavano era completamente sommerso: gli occupanti erano riusciti ad uscire dall'abitacolo e fatto in tempo ad aggrapparsi a dei tronchi lungo il greto per evitare di essere trascinati a valle. È servito il gommone da rafting e le tecniche di soccorso alpino per riuscire a raggiungerli e trarli in salvo.



Nell'entroterra della Provincia invece, le squadre dei Vigili del Fuoco, sono alle prese con la neve coi mezzi che devono farsi strada scortati dagli spazzaneve che devono aprire la via tra gli accumuli arrivati a oltre 80 centimetri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: