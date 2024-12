Maltempo nelle Marche: alberi abbattuti a Pesaro, sottopassi allagati a Senigallia

Il territorio delle Marche è sotto la morsa del maltempo, con vento forte, pioggia, mareggiate e nevicate che dalla scorsa notte stanno interessando le province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata. Le temperature sono in calo e l'allerta gialla, valida fino al primo pomeriggio, prevede venti di intensità fino a burrasca. Il forte vento ha provocato onde alte e la caduta di numerosi alberi e rami, causando danni a veicoli e disagi alla circolazione stradale. I Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente dalle prime ore del giorno: oltre 75 interventi effettuati, principalmente per la rimozione di alberi caduti, ma anche per gestire alcuni allagamenti.

A Pesaro, il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi in città, richiedendo interventi di emergenza per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità. Un grosso pino è caduto nel Parco Molaroni, su viale Pola, dove è intervenuta Aspes per la rimozione. In strada dei Colli, zona Baratoff, un altro albero abbattuto dal vento ha reso necessaria la chiusura temporanea della via, con l'intervento del Centro Operativo Comunale. Infine, in via Valentini, zona Loreto, un albero caduto ha coinvolto anche alcuni cavi della rete pubblica. Sul posto sono intervenute Aspes per la rimozione della pianta e MMS per la messa in sicurezza dei cavi.



A Senigallia, città già colpita da gravi alluvioni nel 2014 e nel 2022, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare la situazione. Particolare attenzione è rivolta al fiume Cesano, il cui livello è particolarmente alto, e ai corsi d'acqua Misa e Nevola, già esondati in passato con gravi conseguenze. Il sottopasso del Cesano risulta attualmente allagato.

Alle 3 del mattino i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un appartamento al primo piano di via Salimbeni, a Tolentino. Le fiamme sono state domate e l’abitazione messa in sicurezza senza che si registrassero feriti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Tolentino.

La situazione resta monitorata con attenzione dalle autorità locali e dai Vigili del Fuoco. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima prudenza negli spostamenti e di evitare le zone a rischio.

