Maltempo nord Italia: oggi 11 regioni in allerta gialla

Nubifragio violentissimo ieri sera, intorno alle 19, a Milano. La fortissima perturbazione, con pioggia e raffiche di vento, ha allagato in poco tempo le strade della città. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuco per liberare gli automobilisti intrappolati: 10 le persone salvate nel solo perimetro esterno all'aeroporto di Malpensa che è stato chiuso per qualche ora con tre aerei dirottati verso altri scali. La perturbazione meteo dovrebbe oggi raggiungere anche le regioni centro-meridionali con piogge e temporali, è stata infatti diramata un'allerta gialla per 11 regioni tra cui le Marche.









Nonostante le abbondanti piogge dell'ultimo periodo nel parte nord del paese la situazione siccità in Emilia Romagna non migliora. Dall'inizio del mese le precipitazioni sono state infatti quasi del tutto inesistenti visti i livelli registrati. In media è caduto un solo millilitro di acqua. Se si considera la pioggia complessiva dal primo marzo al 2 settembre 2021 si tratta dei mesi più aridi in Emilia Romagna dal 1961.