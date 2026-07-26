Maltempo, nubifragio tra Romagna e Marche: Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Un intenso fronte temporalesco ha colpito nella mattinata di oggi le Marche e la Romagna meridionale, provocando nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate localizzate, con i Vigili del Fuoco impegnati in decine di interventi e la SS 73 Bis chiusa al traffico per un albero abbattuto in carreggiata.

I dati della Rete Mir della Protezione Civile fotografano l'intensità delle piogge: ad Apecchio, nella stazione di Biscubio, sono caduti 25 millimetri in appena 15 minuti intorno alle 8.30, mentre a Sassofeltrio il pluviometro ha registrato oltre 52 millimetri in mezz'ora. A Cattolica una bomba d'acqua ha fatto registrare punte superiori ai 30 millimetri orari, con alcune criticità risolte autonomamente al cessare del fenomeno e un solo danno segnalato, la caduta di un ramo in via Torino.

A metà mattinata i Vigili del Fuoco avevano già effettuato 35 interventi nelle Marche, principalmente per la rimozione di alberi e rami caduti e la messa in sicurezza di strutture pericolanti: 19 nella provincia di Pesaro-Urbino, 9 nell'Anconetano, 4 nel Fermano e 3 nel Maceratese. La SS 73 Bis "di Bocca Trabaria" è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Sant'Angelo in Vado per un albero caduto in carreggiata, con la circolazione deviata su percorsi alternativi fino al ripristino da parte di Anas. Segnalazioni per alberi e una persiana pericolante anche nell'Anconetano. A Cattolica Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno monitorato la città durante l'evento, con la situazione tornata alla normalità al cessare delle precipitazioni.







