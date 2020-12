Maltempo: nuova allerta arancione in Emilia Romagna per piogge intense e mareggiate

Nuova allerta arancione in Emilia-Romagna per piogge intense, rischi idraulico e idrogeologico, e mareggiate: sorvegliati speciali la frana della Valoria nel Comune di Frassinoro (Modena) e la zona costiera del Cesenate e del Ferrarese. Dal quadro meteorologico rilevato, lo stato di allerta durerà per tutta la giornata di domani, 6 dicembre.

La massima attenzione, sottolinea la Regione, è lungo il crinale appenninico centrale, interessato nella giornata di ieri da piogge di 100-150 millimetri, con punte di 200 millimetri, mentre le precipitazioni sono risultate meno consistenti nelle zone montane orientali. Si registra inoltre mare molto mosso ed agitato al largo. Dalla notte alla mattinata odierna è stato raggiunta la soglia 2, di media criticità (colore arancione) in diversi punti sui principali fiumi nella parte montana e su tutto il tratto appenninico, in particolare nei bacini di Enza, Parma Secchia e Reno.

Chiusi in mattinata anche il Ponte Alto e quello il Ponte dell'Uccellino a Modena. Sono stati attivati tutti i servizi di piena dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. La situazione, per i tratti arginati dell'area emiliana e del ferrarese, sono costantemente monitorati da Aipo. Sorvegliati speciali la frana della Valoria nel Comune di Frassinoro e nella zona costiera del Cesenate e del Ferrarese, che nei giorni scorsi avevano subìto diversi danni. Alle 19 è previsto un nuovo briefing per fare il punto della situazione, con l'assessore Irene Priolo e la responsabile dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile regionale, Rita Nicolini.





