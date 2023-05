Maltempo: nuova chiusura notturna dell'A14 Forlì-Faenza

Dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina sarà chiuso il tratto di A14 tra Forlì e Faenza, solo in direzione Bologna, per consentire il proseguimento delle attività di ripristino dei danni causati dalle alluvioni. Lo ha disposto la direzione di Bologna di Autostrade per l'Italia, in accordo con gli enti territoriali. Nella direzione sud, verso Ancona, verranno invece garantite al traffico due corsie di marcia. La chiusura, spiega Autostrade, si rende necessaria per consentire una fase del programma di attività - avviato già dall'inizio dell'allerta meteo - che per specifiche caratteristiche tecniche necessita di essere effettuata in assenza di traffico.