Maltempo: peggiora la situazione, Modigliana allagata, allerta a Faenza.

La violenza e portata delle piogge nelle ultime ore sta colpendo soprattutto l'Appennino tra Bologna e Forlì: alcuni fiumi, come Zeno e Marzeno, sono esondati in alcuni punti, altri hanno raggiunto la soglia rossa. Modigliana, già duramente colpita dell'alluvione del 2023, è di nuovo allagata dopo diverse ore di pioggia ininterrotta. Allagata anche Botteghino di Zocca Pianoro. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, in un post, comunica che 'nelle ultime ore la situazione ha subito un rapido peggioramento. Durante la notte è atteso il passaggio delle piene del torrente Marzeno e dei fiumi Lamone e Senio'.

A titolo precauzionale e a tutela della incolumità della cittadinanza, ha disposto che tutta la popolazione alluvionata nel 2023 si rechi nei piani più alti. Quando questo non è possibile, chiede di lasciare la casa e recarsi presso amici o parenti o presso il Pala Bubani di Faenza, allestito con letti.

Per ciò che concerne le città capoluogo di provincia, tra le più piovose si segnala Forlì con 114 millimetri, Rimini con 111 millimetri e Faenza con 104 millimetri.

