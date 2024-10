Per lunedì 28 ottobre non si prevedono fenomeni meteo significativi in Emilia-Romagna, dove l'allerta rimane arancione ma solo su pianura piacentino-parmense e costa ferrarese, per la piena del Po. Non si escludono occasionali frane, dicono Arpae e Protezione civile, sui versanti del settore montano caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.