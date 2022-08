Maltempo: rientrano a casa i primi evacuati in val di Fassa per bomba d'acqua

L'esodo estivo 2022 in questo primo fine settimana di agosto arriva nel segno del maltempo a nord e di picchi di caldo al sud. Venerdì forti piogge hanno colpito Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Cento persone sono state evacuate in Val di Fassa da alberghi e abitazioni private per il rischio di smottamenti e hanno trascorso la notte in un Centro della Protezione civile e nelle palestre. Poco fa le perizie hanno consentito ai tecnici della protezione civile della Provincia autonoma di Trento di disporre il rientro a casa dei primi evacuati a Vigo di Fassa.

Frane ed esondazioni hanno provocato la chiusura di alcune strade di montagna, alla vigilia di una giornata da bollino nero per il traffico. Più di mille vigili del fuoco impegnati. Già venerdì diverse code e incidenti sulle strade. Fermi i camion, il picco di partenze è previsto per questa mattina. Questo fine settimana sarà l'apice del caldo con picchi di 38-40°C all'ombra.