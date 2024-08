Maltempo sferza mezza Italia: due persone disperse in Campania

Case allagate, automobilisti intrappolati, strade che si sono trasformate in torrenti, frane: piogge torrenziali e nubifragi hanno colpito nel tardo pomeriggio di ieri alcune zone della Campania, soprattutto le province di Caserta ed Avellino. Ingenti i danni e due persone risultano disperse, una donna di 74 anni e suo figlio di 42. I due erano a bordo di un''Apecar: il mezzo a tre ruote è stato travolto da un fiume di fango e detriti ed è stato ritrovato in una scarpata. Evacuate alcune abitazioni.

Danni ingenti anche in Irpinia, in particolare a Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano. Nubifragio nel pomeriggio di ieri anche a Bologna, con un fulmine caduto su un ristorante a Granarolo Emilia, provocando l'incendio del tetto. Disagi per il maltempo anche in provincia di Forlì, mentre nel Modenese sono caduti alberi a causa del forte vento; decine gli interventi dei vigili del fuoco. Maltempo anche nel Pisano con alberi caduti e due incendi di sterpaglie dovuti a fulmini. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio anche su Viterbo.