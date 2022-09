Maltempo si abbatte sulla costa: alberi caduti, strade allagate, spiaggia Oltre 60 le chiamate in mattinata ai Vigili del Fuoco di Rimini. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci lancia l’appello «Il vento è molto forte, state in casa»

Sono stati oltre un centinaio gli interventi effettuati a Rimini a causa del maltempo che si è abbattuto, in mattinata, sul litorale romagnolo. Tra rami e alberi divelti e volati in mezzo alle strade, alcuni caduti sui cavi delle linee elettriche, oggetti portati via dal vento e torrette sulla spiaggia spazzate via - spiega il Comune - sono stati, oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco, una ventina quelli della Polizia locale e 15 quelli delle squadre di volontari della Protezione Civile. A creare i maggiori disagi, le raffiche di Bora superiori a 100 chilometri orari e il temporale che ha colpito il territorio con precipitazioni variabili dai 30 ai 50 millimetri. Già nella prima mattinata, viene evidenziato dall'Amministrazione della città romagnola "il mercatino di prodotti francesi in piazza Cavour aveva smontato in via precauzionale i gazebo e trasferito la merce, così come era stato chiuso l'accesso a 'Giardini d'Autore' per l'ingressione di acqua del porto canale".

In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti soprattutto per la caduta di diversi alberi, soprattutto nella zona del lungomare di Rimini e, fra gli episodi più rilevanti, fra via Pariseo e via Tripoli per la caduta di un albero di grosse dimensioni sui cavi elettrici e finito anche in mezzo alla strada. In spiaggia, infine, sono cadute tutte le torrette di avvistamento mentre non si è registrato, al momento, alcun intervento per quanto riguarda i sottopassi che risultano liberi.



Le mareggiate hanno flagellato tutta la costa: da Cervia a Riccione, fino a Pesaro dove il sindaco Matteo Ricci ha lanciato l’appello «Il vento è molto forte, state in casa»

A causa del maltempo che si è abbattuto sul litorale romagnolo, con venti che hanno spirato intorno ai 100 chilometri orari a Riccione "sono caduti diversi alberi ma senza nessun danno alle persone e senza criticità sulla viabilità". A fare il punto della situazione, sul suo profilo Facebook, è la sindaca della Perla Verde, Daniela Angelini secondo cui "al momento la situazione è sotto controllo e viene tenuta monitorata l'alta marea al Porto che da maggiore preoccupazione. Nelle prossime ore continuerà il monitoraggio della situazione, pronti ad intervenire dove necessario".



A Cesenatico e Cervia si segnalano strade allagate e cadute di rami. I Vigili del Fuoco sono al lavoro su tutto il territorio per gestire situazioni critiche legati a tetti ed alberi. Raccomando a tutti la massima attenzione e prudenza. A Cervia, viene spiegato sulla pagina Facebook del Comune, "la situazione è in rapido peggioramento. Si raccomanda di non uscire di casa, di non sostare nei seminterrati e nei piani terra nella zona del porto canale, piazzale Bianchetti e da Via Boito a via Mascagni, da Viale 2 giugno verso il mare. Si sta procedendo con la chiusura delle strade allagate e interessate da caduta rami. Non utilizzare auto o altri mezzi di trasporto, a causa della pericolosità delle strade e delle alberature". In picchiata le temperature, intorno ai 13 gradi.



