Maltempo sulla costa romagnola, la Regione dichiara lo stato di crisi

Vento oltre i 120 km/h, piogge torrenziali e allagamenti tra Ravenna e Rimini: attivati fondi e procedure straordinarie per i Comuni colpiti.

25 ago 2025
La Regione Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di crisi regionale per i territori della costa romagnola colpiti dai violenti temporali che, nella notte tra sabato e domenica 24 agosto, hanno provocato danni e disagi diffusi. Raffiche di vento superiori ai 120 km/h, piogge torrenziali – con 74 millimetri caduti in mezz’ora a Rimini – e grandinate hanno colpito duramente diversi centri tra Ravenna e Riccione, causando allagamenti, caduta di alberi, interruzioni della viabilità e lo stop temporaneo della linea ferroviaria.

Il decreto, firmato dal presidente della Regione Michele de Pascale, resterà in vigore per 180 giorni e permetterà di attivare risorse e procedure straordinarie per la messa in sicurezza e il ripristino delle aree colpite. “La costa è ripartita subito – ha dichiarato de Pascale – ma serviva un provvedimento immediato per sostenere Comuni, famiglie e imprese. Fenomeni meteo di questa intensità non sono più eccezionali: dobbiamo affrontarli con prevenzione, manutenzione del territorio e investimenti strutturali”.

I Comuni interessati dal provvedimento sono Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini e Riccione. Nei prossimi giorni continuerà la stima dei danni, mentre la Protezione civile e le amministrazioni locali lavorano fianco a fianco per riaprire strade, ripristinare servizi e avviare i primi cantieri.




