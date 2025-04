Maltempo: superata la soglia critica in alcuni tratti del Po, per Pasquetta previsti temporali

Resta in vigore, per domenica 20 aprile, l'allerta rossa nelle pianure del Po, per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Nel corso della giornata il colmo di piena del fiume è stato registrato tra Casalmaggiore (Cremona) e Boretto (Reggio Emilia), con livelli superiori alla terza soglia di criticità, cioè rossa, in linea con i bollettini. Per la Pasquetta confermate le previsioni di forti temporali, più probabili sul settore centro-orientale della penisola italiana. Non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili.