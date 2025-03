METEO Maltempo: superato l'allarme in Toscana che in Emilia Romagna Ora però si contano i danni. A Marradi la situazione più complessa: circa 120 le persone isolate e 29 quelle evacuate.

Il maltempo sembra aver dato tregua dopo la paura delle scorse ore. In Toscana il colmo della piena dell'Arno è transitato anche nel tratto cittadino del fiume a Pisa e la notte è passata senza particolari criticità. Determinanti lo scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia. Continuano però i soccorsi coordinati dalla prefettura di Firenze. Alcuni comuni restano in allerta rossa per rischio idrogeologico. A Marradi la situazione più complessa: circa 120 le persone isolate e 29 quelle evacuate. Il presidente della Toscana Eugenio Giani chiede al Governo lo stato di emergenza nazionale: “Necessario per garantire interventi rapidi”.

Anche in Emilia Romagna emergenza rientrata. “Le alluvioni di maggio 2023 – afferma il presidente della regione De Pascale - uno spartiacque che ha riportato sicurezza territoriale e contrasto al dissesto idrogeologico in cima alle priorità". Nessun fiume della regione supera la soglia rossa. Nella notte tornata la paura a Faenza, ma fortunatamente il deflusso delle piene lungo i fiumi Lamone, Senio e Santerno è proseguito lentamente, ma in maniera costante. Emessa per domani un allerta arancione solo per la pianura bolognese, modenese e reggiana.

