Maltempo: trovato il corpo del piccolo Mattia. Padre, "Le speranze sono finite" [fotogallery]

Trovato il corpo del piccolo Mattia Luconi, in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'allarme il proprietario del terreno. Salgono a 12 le vittime del nubifragio del 15 settembre nelle Marche, manca ancora all'appello Brunella Chiù. La zona dove è stato ritrovato è quella di Trecastelli, distante diversi chilometri dal punto in cui l'auto con a bordo Mattia e la mamma Silvia Mereu è stata travolta dall'acqua. I resti sono in avanzato stato di decomposizione. Per l'identificazione saranno necessari autopsia ed esame del Dna, che la Procura avrebbe già disposto.

"Ormai le speranze sono finite". Lo ha detto all'ANSA Tiziano Luconi, il padre di Mattia. Né lui né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto.