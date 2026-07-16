MALTEMPO EMILIA ROMAGNA Maltempo: un morto nel Modenese, devastati decine di comuni in Emilia Sono più di 700 gli interventi dei Vigili del fuoco effettuati in varie province. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 127 chilometri orari

Maltempo: un morto nel Modenese, devastati decine di comuni in Emilia.

Il violento fronte temporalesco che ha attraversato l'Emilia-Romagna nel pomeriggio di ieri ha lasciando dietro di sé una scia di devastazione: una persona ha perso la vita a Bomporto, nel Modenese, centinaia di alberi sono stati abbattuti, tetti scoperchiati, strade interrotte e trasporti ferroviari pesantemente compromessi.

I vigili del fuoco hanno già effettuato 744 interventi, mentre restano ancora centinaia le richieste di soccorso da evadere. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 127 chilometri orari, trasformando in poche ore il passaggio del nubifragio in un'emergenza diffusa che ha colpito gran parte della regione, in particolare le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.

Il bilancio operativo dei vigili del fuoco parla di 156 interventi nel territorio di Bologna, 141 nel Modenese, 89 nel Ferrarese, 72 nel Reggiano e 36 nel Forlivese-Cesenate, oltre alle numerose operazioni negli altri comandi della regione. Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulle carreggiate, sulle automobili e sulle abitazioni, la messa in sicurezza di elementi pericolanti e coperture divelte dal vento, oltre al prosciugamento di locali seminterrati allagati.

Tra gli episodi più gravi figura la morte di un uomo di 68 anni a Bomporto, in provincia di Modena. L'uomo è stato vittima di uno scontro frontale tra due auto mentre pioggia e vento con raffiche fortissime avevano reso scarsa la visibilità nella zona.

Secondo i dati elaborati da Emilia-Romagna Meteo, le raffiche di vento più intense hanno raggiunto i 127 chilometri orari a Monticelli, nel Parmense. Valori superiori ai 120 chilometri orari sono stati registrati anche a Villanova di Castenaso, nel Bolognese (122 km/h), e a Dosso, nel Ferrarese (121 km/h). Raffiche comprese tra i 100 e i 114 chilometri orari hanno interessato numerose località delle province di Ferrara, Bologna e Modena, con picchi di 107 chilometri orari anche nel centro storico di Bologna.

Pesanti anche le ripercussioni sui trasporti. Diverse linee ferroviarie regionali risultano ancora interrotte o con corse cancellate, tra cui la Parma-Suzzara, la Faenza-Ravenna e la Bologna-Vignola, dove la sospensione del servizio tra Bazzano e Vignola proseguirà per l'intera giornata. Nelle ore dell'emergenza alcuni voli diretti all'aeroporto Marconi sono stati dirottati. Problemi anche per il trasporto pubblico locale, con modifiche ai percorsi a causa della presenza di alberi e ostacoli sulla sede stradale.

Il Bolognese è tra i territori maggiormente colpiti. A San Lazzaro sono caduti una trentina di alberi tra strade e parchi, è stato allagato il sottopasso della tangenziale e il vento ha divelto il dehors di un'attività commerciale in via Emilia. A Ozzano è stata devastata l'area della Festa del Tortellone e in diverse zone si sono verificati blackout. Danni anche a Medicina, Zola Predosa, Valsamoggia, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, dove le frazioni settentrionali di Caselle, Palata e Galeazza risultano tra le più colpite.

Con il miglioramento delle condizioni meteo e il ritorno del sole, amministrazioni locali, tecnici comunali e squadre di soccorso sono ora impegnati nelle verifiche di sicurezza e nella rimozione dei danni. A Bologna e in diversi altri comuni i parchi sono rimasti chiusi per consentire il controllo della stabilità delle alberature, mentre proseguono gli interventi per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree più colpite.

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