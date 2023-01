Maltempo: una frana isola alcune case nel Riminese

Si continua a lavorare per far fronte ai danni e ai disagi causati dalle nevicate che hanno colpito l'Appennino romagnolo, dove sono impegnati tecnici e volontari, con il coordinamento della Prefettura di Rimini. In Valmarecchia si cerca una persona che risulta dispersa, un'anziana donna residente in una zona impervia nel comune di Montecopiolo. Nella ricerca sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Per quasi tutti i Comuni i guasti sulla linea elettrica sono stati ripristinati; sono diminuite da cinquemila a 200 le utenze disalimentate ed Enel ha lavorato tutta la notte per arrivare al ripristino totale.

Sono arrivate in aiuto anche squadre del volontariato di Protezione civile della colonna mobile regionale. Ogni Comune avrà quattro squadre di volontariato a supporto oltre ai Vigili del fuoco già presenti sul territorio. La viabilità è stata ristabilita su tutti i collegamenti principali. La Regione segnala una frana che isola alcune abitazioni in località Cà Cortina, nel Comune di Montescudo-Montecolombo (Rimini), ma l'amministrazione comunale garantisce assistenza alla popolazione interessata.