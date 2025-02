VIGILI DEL FUOCO Maltempo: violenti nubifragi, decine gli interventi tra Elba, Maremma e Orbetello A causa degli allagamenti le strade non sono praticabili e le loro case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili.

Maltempo: violenti nubifragi, decine gli interventi tra Elba, Maremma e Orbetello.

Sono in corso stamani, anche con mezzi anfibi dei vigili del fuoco, le operazioni di recupero, assistenza e soccorso a numerose persone ancora isolate nel territorio di Orbetello (Grosseto) dopo i nubifragi della notte scorsa. A causa degli allagamenti le strade non sono praticabili e le loro case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili. Centinaia di ettari di campi coltivati sono ancora allagati tra Albinia, Orbetello e Capalbio dove le precipitazioni intense hanno fatto esondare canali e fossi poderali trascinando acqua e fango su terreni adibiti a cereali e ortaggi. Inondati magazzini e piani bassi delle abitazioni.

Interventi di soccorso si erano succeduti per tutta la notte all'isola d'Elba, in particolare a Portoferraio (Livorno), per le conseguenze degli allagamenti. Colpito il centro storico del capoluogo isolano, con frane e smottamenti. Nella notte il maltempo si è spostato sulla bassa Maremma Grossetana, che qui con frane e allagamenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: