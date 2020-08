Maltempo, Zaia firma lo stato di crisi per i comuni colpiti dal nubifragio

Il maltempo di fine estate si è abbattuto con la violenza di un 'tifone' mediterraneo ieri sul Veneto, sconvolgendo con vento e grandine Verona, Vicenza, Padova, e molti altri centri delle tre province. Sui social sono iniziate a girare immagini di devastazione, alberi abbattuti - se ne contano oltre 500 crollati - e persone costrette a mettersi in salvo con acqua e grandine che arrivavano al petto. La provincia di Verona è stata la zona più colpita per la caduta di alberi e allagamenti, tanto che a supporto dei Vigili del fuoco scaligeri sono state inviate anche squadre delle colonne mobili dei comandi di Venezia e Rovigo. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la firma della dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese. Non si esclude che nelle prossime ore, constatati i danni provocato dall’ondata di maltempo, il decreto sullo stato di crisi possa essere esteso anche da altri comuni del Veneto.