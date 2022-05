RIMINI Maltratta e minaccia la ex, divieto di avvicinamento

Aggressioni fisiche, insulti e minacce all'ex moglie. Un 47enne, residente nel Riminese, per decisione del gip del Tribunale di Rimini non potrà avvicinarsi alla donna e al suo nuovo compagno. L'uomo ha anche l'obbligo di lasciare la casa che condivideva con lei, dalla quale si stava separando. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal gip, Benedetta Vitolo, al termine delle indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che hanno confermato come da oltre un anno il 47enne perseguitasse l'ex moglie, la minacciasse di morte anche davanti alle figlie minorenni.

Le tensioni matrimoniali si erano aggravante quando la donna aveva comunicato l'intenzione di procedere con il divorzio perché coinvolta in una nuova relazione sentimentale. Quando il marito le aveva sbattuto la testa contro il muro e stretto le mani al collo, la donna si era rivolta ai carabinieri per denunciare le violenze subite. Il 47enne, difeso dall'avvocato Silvia Andruccioli, del Foro di Rimini, è quindi indagato per maltrattamenti in famiglia e minaccia nei confronti del nuovo compagno della donna.

