Maltratta gli anziani genitori, arrestata dai Carabinieri di Riccione.

Sin dalla scorsa estate, ha 'terrorizzato' suoi anziani genitori - fatti oggetto di insulti, percosse e pressanti richieste di denaro - con un accanimento particolare nei confronti della madre, per altro costretta su una carrozzina elettrica. Protagonista della vicenda una 49enne arrestata, domenica, dai Carabinieri di Riccione, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e ora in carcere a Forlì. L'intervento dei militari, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Rimini, ha posto fine alle gesta dalla donna i cui comportamenti hanno spinto la madre a vivere in un clima di paura generato anche da continui dispetti come scongelare i generi alimentari conservati nel freezer e, in alcune occasioni, nel rimuovere i fusibili dalla carrozzina elettrica. Nel corso di un'aggressione entrambi i genitori hanno riportato contusioni al capo ed alla schiena, spintonati in terra dalla figlia in preda ad un raptus violento scatenato dal diniego di concederle l'ennesima somma di denaro.



