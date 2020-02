Maltratta la compagna, di nuovo allontanato da casa

Allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 38enne romeno denunciato dalla compagna 41enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici sempre nei confronti della donna. Nel 2016 l'uomo era già stato colpito dal medesimo procedimento. Poi nel 2017 la coppia si era riunita, con la promessa da parte dell'uomo di non essere più violento. Dal settembre 2018, però, lo straniero era tornato a umiliare e malmenare la compagna, anche di fronte ai due figli di cinque e 11 anni. Dopo l'ultimo recente episodio la donna ha sporto denuncia, permettendo alla magistratura d'intervenire applicando il 'codice rosso' e alla Polizia di eseguire la misura.