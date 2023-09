QUESTURA Maltratta la madre anziana e disabile, arrestato a Rimini

Un uomo, originario di Rimini, di 48 anni, è stato arrestato dalla polizia, martedì scorso, perché maltrattava la madre 83enne, invalida su sedia a rotelle. Gli agenti della Questura, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, l'hanno arrestato in flagranza di reato intervenendo a seguito della richiesta di aiuto al 112.

Quando gli agenti sono intervenuti hanno trovato l'anziana in lacrime per per aver subito l'ennesima vessazione da parte del figlio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il riminese, che avrebbe già avuto problemi con la giustizia per il suo comportamento minaccioso durante un incidente stradale, avrebbe schiacciato la mano della madre nella chiusura della porta e l'avrebbe picchiata con una sgabello.

Martedì scorso addirittura alla presenza dei poliziotti, le si è avvicinato offendendola per impedirle di sporgere denuncia. Il 48enne difeso dall'avvocato Marco Lunedei è detenuto in carcere.

