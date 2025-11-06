TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:43 Gasperoni in Egitto per i Mondiali di Tiro a Segno 12:31 Lotta a 3 nel Rally del Giappone: Evans, Ogier e Rovanpera a caccia del titolo mondiale 12:03 CGG: focus dell'Aula sul PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico. Forte contrarietà delle Opposizioni 12:00 Paolini con la febbre, il doppio azzurro è fuori dalle Finals 10:36 "Scuola di vita" alla Govoni anche per noi 10:29 Istat: "Il 10% degli italiani ha rinunciato a curarsi" 10:04 Sciopero dei farmacisti dipendenti: in 60mila incrociano le braccia in Italia 07:38 Consiglio Grande e Generale: approvata la riforma IGR
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Maltratta la madre e stalkerizza ex fidanzata: scatta divieto di avvicinamento

Il giovane ha ricevuto due ordinanze cautelari che gli impongono di mantenere una distanza minima di 500 metri dalle vittime

6 nov 2025
Maltratta la madre e stalkerizza ex fidanzata: scatta divieto di avvicinamento

Un 20enne di Rimini è stato indagato dalla Procura per maltrattamenti in famiglia e stalking. Il giovane ha ricevuto due ordinanze cautelari emesse dal gip Vinicio Cantarini, su richiesta del pm Luca Bertuzzi, che gli impongono di mantenere una distanza minima di 500 metri dalle vittime.

Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe più volte aggredito per gelosia l'ex fidanzata, anche in pubblico, causandole lividi e lesioni confermate dal Pronto Soccorso e da testimonianze di amiche. In un’altra vicenda, avrebbe maltrattato la madre, insultandola e colpendola anche davanti alla sorellina di 10 anni. In passato ospite di una comunità, il 20enne è difeso dall’avvocata Elena Guidi.







Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia