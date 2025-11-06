CRONACA Maltratta la madre e stalkerizza ex fidanzata: scatta divieto di avvicinamento Il giovane ha ricevuto due ordinanze cautelari che gli impongono di mantenere una distanza minima di 500 metri dalle vittime

Un 20enne di Rimini è stato indagato dalla Procura per maltrattamenti in famiglia e stalking. Il giovane ha ricevuto due ordinanze cautelari emesse dal gip Vinicio Cantarini, su richiesta del pm Luca Bertuzzi, che gli impongono di mantenere una distanza minima di 500 metri dalle vittime.

Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe più volte aggredito per gelosia l'ex fidanzata, anche in pubblico, causandole lividi e lesioni confermate dal Pronto Soccorso e da testimonianze di amiche. In un’altra vicenda, avrebbe maltrattato la madre, insultandola e colpendola anche davanti alla sorellina di 10 anni. In passato ospite di una comunità, il 20enne è difeso dall’avvocata Elena Guidi.



