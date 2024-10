Maltratta la madre malata, di nuovo, 25enne arrestato per la seconda volta

Un giovane di 25 anni di origine romena è stato arrestato per la seconda volta, per maltrattamenti nei confronti della madre convivente, affetta da una grave malattia. Giovedì scorso, la squadra mobile della Questura di Rimini ha notificato al 25enne il provvedimento di misura cautelare in carcere, emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto procuratore, Annadomenica Gallucci.

A denunciare il figlio per l'ennesima volta è stata per la donna l'unica strada rimasta per arginare la violenza del 25enne quando è in crisi di astinenza. Il giovane è finito in carcere dopo che qualche settimana fa ha aggredito nuovamente la mamma dimessa dall'ospedale dopo un delicato intervento chirurgico.

Sul posto è arrivata una Volante che ha riportato alla calma la situazione ed ha raccolto la denuncia della donna. Al giovane è stata anche contestata l'aggravante della recidiva in quanto, già in passato, era stato arrestato e condannato sempre per maltrattamenti nei confronti della madre.