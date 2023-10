TRIBUNALE Maltrattamenti ai bambini, maestra condannata a Rimini I carabinieri avevano prodotto anche dei video in cui si vedeva la maestra impartire lezioni comportamentali ai bimbi.

È stata condannata a 2 anni, 8 mesi e 10 giorni, Loredana Pacassoni, la maestra dell'asilo il Delfino di Rimini. Secondo le indagini dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la maestra aveva maltrattato i suoi alunni con metodi educativi discutibili. I carabinieri avevano prodotto anche dei video in cui si vedeva la maestra impartire lezioni comportamentali ai bimbi. Oltre alla maestra per cui la vice procuratore onorario, Simona Bagnaresi, aveva chiesto una condanna a 4 anni e 3 mesi, è stato condannato anche il Comune di Rimini.

Alle parti civili, una ventina in tutto, dovrà essere versata una provvisionale di 2500 euro. Per il risarcimento dei danni, invece, la decisione è stata demandata al giudice civile. "Sebbene sia stata ridimensionata la richiesta del Pm, che aveva chiesto la condanna alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione - dicono gli avvocati difensori Moreno Maresi e Mattia Lancini - riteniamo la sentenza ingiusta e per questo motivo andremo a proporre appello, non appena depositate le motivazioni.

In occasione dell'applicazione della misura cautelare, venne proposto ricorso al Riesame che il 12 maggio del 2016 revocò il provvedimento restrittivo e affermò come le modalità di relazionarsi con i bambini non fossero mai trascese in condotte violente e che la maestra non fosse mai ricorsa alle percosse per mantenere la disciplina nella classe".

