Maltrattamenti ai bimbi, sospese per un anno due educatrici di un nido di Forlì
Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì sono state sospese per 12 mesi dal servizio. Lo ha deciso un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura locale, nell’ambito di un’indagine per presunti maltrattamenti in danno di minori.
Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Forlì, che da ottobre scorso stavano conducendo accertamenti a seguito di segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine.
Secondo quanto emerso finora, le condotte contestate alle due educatrici riguarderebbero modalità educative ritenute inadeguate rispetto all’età dei piccoli frequentatori della struttura, potenzialmente lesive sia dal punto di vista fisico sia psicologico. L’ordinanza interdittiva vieta alle indagate di esercitare la professione di educatrici per un periodo di un anno, misura adottata in via cautelare in attesa di ulteriori sviluppi dell’inchiesta.
