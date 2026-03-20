Maltrattamenti al marito davanti alla figlia: chiesti 3 anni e mezzo per una 50enne

Minacce di morte, aggressioni fisiche e insulti ripetuti anche davanti alla figlia minorenne: è questo il quadro accusatorio che vede imputata una 50enne riminese, a processo davanti al tribunale collegiale di Rimini per maltrattamenti in famiglia aggravati. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto una condanna a tre anni e mezzo di reclusione.

Secondo le indagini dei carabinieri, i fatti si sarebbero verificati tra il 2020 e l’inizio del 2021, con episodi di violenza che si sarebbero intensificati durante il lockdown. La donna, spesso in stato di ebrezza secondo l’accusa, avrebbe colpito il marito con pugni e calci, arrivando anche a minacciarlo di morte. In un caso, l’uomo si sarebbe barricato in una stanza con la figlia di 10 anni, terrorizzata, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Tra gli episodi contestati anche aggressioni avvenute durante incontri per vedere la figlia, oltre a offese e scenate violente in casa, dove gli agenti avrebbero trovato condizioni igieniche precarie.

La difesa respinge però le accuse, parlando di normali tensioni di coppia e negando violenze sistematiche e abuso di alcol. L’imputata ha ammesso solo uno schiaffo. La sentenza è attesa in autunno.







