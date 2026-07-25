RIMINI Maltrattamenti di animali nei circhi denunciati da Lav e Franz Weber Infiltrati per quattro mesi con telecamere tra caldo e bastonate

Maltrattamenti di animali nei circhi denunciati da Lav e Franz Weber.

Animali colpiti con bastoni, fruste, sottoposti a temperature infernali. Dromedari tirati per la coda o a cui viene strappato con forza il pelo. È quanto hanno documentato le telecamere nascoste degli attivisti di Lav e Fondazione Franz Weber nei circhi di nove regioni italiane.

L'inchiesta sotto copertura insieme a Fanpage.it mirava a denunciare le condizioni di vita degli animali selvatici impiegati negli spettacoli circensi. Tra le 19 strutture coinvolte figura il circo Rolando Orfei, che ha fatto tappa a Rimini a inizio luglio. Per documentare l'emergenza caldo, gli animalisti sono ricorsi a termocamere. Durante l'ondata di calore, le aree di detenzione degli animali registravano tra i 30 e i 60 gradi. I portavoce ricordano che "il circo Rolando Orfei viene finanziato attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) del Ministero della Cultura, con oltre 69 mila euro assegnati nel solo 2025".

La decisione di monitorare i circhi con animali attualmente attivi in Italia è arrivata dopo che le due associazioni hanno ricevuto in forma anonima i video registrati tra gennaio e maggio di quest'anno nel Circo Medini. "Oggi chiediamo nuovamente al Ministro Giuli e al Sottosegretario alla Cultura Cannella che firmino finalmente l'attuazione della Legge delega sullo spettacolo, più volte rinviata, con lo stop all'uso degli animali nei circhi, come già fatto da oltre 50 Paesi in tutto il mondo", hanno dichiarato le organizzazioni.

Oltre alle violenze, gli attivisti hanno documentato anche dispersione di rifiuti nell'ambiente "con potenziali danni correlati, documentati in più circhi", sfruttamento del lavoro, ovvero "operatori che dichiarano di lavorare in nero, esposti a mobbing e condizioni di sicurezza inadeguate"; minori coinvolti nel lavoro quotidiano nei circhi e sicurezza precaria con "rischi anche per il pubblico pagante ignaro dei rischi che corre".

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