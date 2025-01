Maltrattamenti e botte alla compagna, arrestato a Forlì

I carabinieri di Forlì hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno della compagna. L'ultimo episodio, che ha fatto emergere la situazione, si è verificato la notte del primo gennaio quando i carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione a seguito di richiesta di aiuto da parte della donna, per l'ennesima volta aggredita dal compagno.

Nella circostanza i militari, resisi conto della gravità della situazione, hanno richiesto l'intervento del personale sanitario e la donna è stata portata in ospedale. Dalle indagini sono emersi precedenti condotte, che andavano avanti da mesi.