RIMINI Maltrattamenti e minacce di morte al compagno: scatta il divieto di avvicinamento per una 46enne La donna avrebbe provocato, con le sue condotte persecutorie, uno stato di prostrazione, ansia e timore per la propria incolumità nel compagno

Maltrattamenti e minacce di morte al compagno: scatta il divieto di avvicinamento per una 46enne.

Allontanata da casa per maltrattamenti perpetrati al compagno un 46enne riminese. In base alle indagini degli uomini della Polizia di Stato di Rimini, la donna avrebbe provocato, con le sue condotte persecutorie, uno stato di prostrazione, ansia e timore per la propria incolumità nel compagno, determinandolo a vivere in uno stato continuativo e abituale di sofferenza. In più episodi, infatti, la donna avrebbe posto in atto atteggiamenti violenti con minacce di morte o minacce di commettere atti di autolesionismo e di far saltare in aria l’abitazione, nel danneggiare accecata dalla gelosia, i mobili e gli arredi, arrivando ad aggredire il compagno con pugni e schiaffi, cagionandogli diverse lesioni. In un’occasione, avrebbe tentato di sfondare il portone dell’abitazione di un amico del compagno presso il quale quest’ultimo si era rifugiato, temendo per la propria incolumità. È così scattata la misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'uomo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: