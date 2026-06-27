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Maltrattamenti e violenza sulle figlie, 61enne di Rimini condannato a 5 anni e 8 mesi

Tra gli episodi raccontati dalle vittime ci sono offese ripetute per il modo di vestire, controllo costante dei telefoni, frequenti scatti d'ira. Nel 2009 l'uomo aveva patteggiato la pena per gli stessi reati

27 giu 2026
Maltrattamenti e violenza sulle figlie, 61enne di Rimini condannato a 5 anni e 8 mesi

Avrebbe sottoposto le figlie conviventi a una vita umiliante e dolorosa, fatta di abusi di ogni genere fino alla vera e propria violenza sessuale quando la mamma era fuori casa o dormiva in un'altra stanza. Con queste accuse un uomo di 61 anni di Rimini è stato condannato venerdì, dal gup Alessandro Capodimonte, a 5 anni e 8 mesi reclusione con rito abbreviato.

Il 61enne di Rimini era stato arrestato dai Carabinieri nel 2024 con l'accusa di violenza sessuale su una delle due figlie. L'indagine dei militari dell'Arma, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, era scaturita dalla denuncia dell'amministratore di sostegno.

L'indagine dei carabinieri era partita dalla segnalazione dell'Ausl Romagna, servizio disabili, e aveva portato alla luce una vicenda familiare molto difficile in cui il padre avrebbe abusato di entrambe le figlie fin da quando erano minorenni.

Nel 2009, l'uomo che è difeso dall'avvocato Paolo Gasperoni, era stato già indagato per violenza sessuale sulle figlie all'epoca minorenni tanto che le due ragazzine erano state accolte in una casa famiglia. All'epoca aveva patteggiato la pena. Anche una volta diventate adulte i comportamenti persecutori sarebbero ripresi.

Tra gli episodi raccontati dalle vittime ci sono offese ripetute per il modo di vestire, controllo costante dei telefoni, frequenti scatti d'ira. L'accusa ha contestato inoltre all'uomo un episodio di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia maggiore.

Il pubblico ministero Paola Bonetti aveva chiesto una condanna a 9 anni di reclusione. Il giudice ha invece inflitto una pena di 5 anni e 8 mesi, tenendo conto della riduzione prevista per la scelta del rito. Nel procedimento si sono costituite parti civili le due figlie naturali e la figlia della convivente rappresentate dall'avvocata Carlotta Venturi del foro di Rimini.




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