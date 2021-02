Maltrattamenti su bambini: arrestata maestra d'asilo a Bologna

Una maestra di una scuola dell'infanzia di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti su minori. La donna, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette in flagranza di reato, nel corso di un'indagine svolta anche con intercettazioni ambientali che i militari hanno fatto nella scuola per accertare i metodi educativi 'sospetti' che si temeva l'insegnante utilizzasse sui bambini di tre anni che i genitori le affidavano quotidianamente.

La maestra è stata arrestata dai carabinieri mentre stava schiaffeggiando un bambino. Gli episodi analizzati dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, coordinati dalla procura, erano infatti diventati talmente preoccupanti che martedì pomeriggio i militari hanno deciso di intervenire d'urgenza nella scuola per bloccare la donna. La mattina del 19 gennaio la maestra 'afferrava per un braccio una bambina di 3 anni, sollevandola da terra e trascinandola fino a farla cadere, e in seguito spingendola con vigore contro una cassettiera, sulla quale pretendeva che si sedesse'. E' uno degli episodi documentati nelle intercettazioni audio-video svolte nella scuola materna dell'infanzia Manzini di Bologna, dove era in servizio la maestra arrestata per maltrattamenti su minori dai Carabinieri. Il 29 gennaio, a un altro alunno della stessa età che era seduto scomposto con un braccio a penzoloni, la donna avrebbe sferrato 'un calcio al braccio destro, per indurlo a sedersi correttamente'.

Gli episodi sono ripercorsi nell'ordinanza con cui il Gip di Bologna, pur convalidando l'arresto, ha rigettato la richiesta di misure cautelari per l'insegnante ritenendo che non si configuri il reato di maltrattamenti contestato. Nei verbali delle intercettazioni ci sono anche urla e frequenti rimproveri a voce alta rivolti ai bambini. In un'occasione la maestra avrebbe pronunciato una bestemmia, imprecando mentre sgridava una alunna di 3 anni che si stava allontanando a tavola durante il pranzo. A un'altra ha urlato: 'Mamma mia, ti do un pugno!'.