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Maltrattamenti sulla convivente, 24enne allontanato da casa con braccialetto elettronico

Il provvedimento del Gip di Forlì dopo la denuncia della vittima. Contestati episodi ripetuti di violenza verbale e fisica

23 giu 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

I Carabinieri di Cesena hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di un 24enne indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della Procura, prevede l'allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate dopo la denuncia della convivente, il giovane si sarebbe reso responsabile di ripetuti episodi di violenza verbale e fisica. La vittima avrebbe dovuto ricorrere anche a cure mediche e avrebbe vissuto in un costante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Il giudice ha inoltre disposto l'obbligo di mantenere una distanza minima di un chilometro dalla donna e l'applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle prescrizioni.




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