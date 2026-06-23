Maltrattamenti sulla convivente, 24enne allontanato da casa con braccialetto elettronico

I Carabinieri di Cesena hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di un 24enne indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della Procura, prevede l'allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate dopo la denuncia della convivente, il giovane si sarebbe reso responsabile di ripetuti episodi di violenza verbale e fisica. La vittima avrebbe dovuto ricorrere anche a cure mediche e avrebbe vissuto in un costante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Il giudice ha inoltre disposto l'obbligo di mantenere una distanza minima di un chilometro dalla donna e l'applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle prescrizioni.







