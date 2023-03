RIMINI Maltrattamento animali, assessora Mattei: “Punta dell’iceberg di un fenomeno molto diffuso”

Maltrattamento animali, assessora Mattei: “Punta dell’iceberg di un fenomeno molto diffuso”.

Continua il susseguirsi di reazioni alla notizia dell'uccisione di un gatto, con una carabina ad aria compressa, da parte del ciclista professionista Antonio Tiberi, residente a San Marino dal marzo dello scorso anno. Dopo la presa di posizione di Apas, che invoca una recrudescenza delle pene per casi simili, arriva una ferma condanna, pur non citando il caso specifico, dell’assessora di Rimini al Benessere degli animali, Francesca Mattei: “Sono tante, troppe, le notizie di maltrattamenti di animali che purtroppo punteggiano le cronache anche locali. E sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno, quello della violenza sugli animali, molto più diffuso di quello che spesso si immagina”, scrive in una nota. “Un tema assai ampio - continua l'assessora -, che si esplica sotto molteplici aspetti, che possono declinarsi sotto forma di maltrattamenti, abusi o abbandoni, culminando nei casi più estremi, a episodi di uccisione”. E ricorda gli articoli del codice penale che prevedono “la reclusione da 3 a 18 mesi o con una multa da 5 mila a 30 mila euro”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: