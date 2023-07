RAVENNA Mamma 37enne ubriaca al volante, finisce fuori strada con i tre figli a bordo

Mamma 37enne ubriaca al volante, finisce fuori strada con i tre figli a bordo.

Si è messa al volante con un tasso alcolico pari a quattro volte il limite consentito (0,5 gr/l) nonostante in auto avesse i tre figli minorenni. Ed è pure finita fuori strada lungo la via Emilia, nel Ravennate. Una 37enne è stata denunciata a piede libero dalla polizia locale per guida in stato di ebrezza aggravata dall'incidente. La donna, al volante di una utilitaria, mentre percorreva la statale da Castel Bolognese verso Faenza, dopo una curva ha perso il controllo del mezzo invadendo prima la corsia opposta e, dopo avere urtato un albero lungo il ciglio della strada, ha terminato la sua corsa finendo ruote all'aria.

La conducente e i passeggeri sono poi stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: