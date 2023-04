RIMINI "Mamma orsa, mangia il sindaco", Sadegholvaad contro lo striscione: "Non sono veri tifosi" Il Rimini Calcio: "Incondizionato appoggio al sindaco"

"Mamma orsa, mangia il sindaco", Sadegholvaad contro lo striscione: "Non sono veri tifosi".

Domenica all'esterno dello Stadio Romeo Neri è stato affisso uno striscione contro il sindaco di Rimini con scritto "Mamma orsa vieni qua, mangia anche Sadegholvaad". "Oggi - scrive il primo cittadino Jamil Sadegholvaad sui social - qualche "buontempone" dotato di grande spessore umano, autoproclamatosi "rappresentante della Curva est", mi ha augurato di finire ammazzato per mano (o meglio zampa) di mamma orsa. So bene che i veri tifosi del Rimini Calcio non sono questa miseria umana qua. Forza Rimini! Sempre!".

Sadegholvaad invia anche un pensiero per Andrea Papi, il runner ucciso in trentino, mentre sui commenti arriva la solidarietà del Rimini Calcio. "Se voleva essere una battuta è venuta veramente male - scrive la squadra - e sarebbe bene scusarsi. Il Rimini FC sicuramente esprime incondizionato appoggio al sindaco Jamil Sadegholvaad".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: