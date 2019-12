Mancano posti strutture, agenti pagano ostello a 2 senza casa

Dopo aver cercato senza riuscirci una struttura che accogliesse un uomo e una donna, senza tetto, incensurati, fermati per un controllo alla stazione ferroviaria, i poliziotti delle volanti di Siena hanno pagato loro il costo dell'ostello della gioventu' che li ha ospitati, senza abbandonarli. E' accaduto ieri sera, come riferisce la stessa questura senese sul proprio profilo facebook. Il gesto di solidarietà è stato lodato dalla Caritas che ha anche spiegato come sia sia trattato di un'azione non insolita per gli agenti di Siena. La stessa Caritas stamani si è poi attivata per trovare ai due, "Massimo ed Elena un alloggio nelle proprie strutture", si spiega sempre sul profilo Fb della questura di Siena.