INCIDENTI STRADALI Mancata precedenza: due incidenti stradali in mattinata [Fotogallery]

Mancata precedenza: due incidenti stradali in mattinata [Fotogallery].

La mancata precedenza alla base di due diversi incidenti questa mattina a Rimini. Il primo nella zona dell'aeroporto, dove una mancata precedenza ha provocato il tamponamento tra due auto ha portato ad una carambola finita in un fosso a bordo strada. Nessuno è rimasto però ferito.

In viale Piane il secondo, in zona Coriano. A scontrarsi un Audi A6 ed un Discovery: la manovra ha portato quest'ultimo a finire al sua corsa contro la cancellata di un cementificio. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e ambulanza, anche se, anche in questo caso, non risultano feriti.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: