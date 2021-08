ASSEMBRAMENTO Mancato rispetto delle misure anti-covid: scatta la chiusura anche per l'Altromondo Studios

Mancato rispetto delle misure anti-covid: scatta la chiusura anche per l'Altromondo Studios.

Dopo la chiusura sabato di tre locali a Rimini - una discoteca, l'Ecu, e due pub - e due discoteche, una a Riccione, il Musica e una a Cattolica, il Bikini, a causa del mancato rispetto misure anti-Covid varate dal Governo, scatta la chiusura - ancora a Rimini - di un'altra discoteca, la storica Altromondo Studios a Miramare. Sabato, all'interno del locale, dove c'era una serata musicale con un cantante dal vivo, la Polizia di Stato ha registrato la presenza di circa 600 avventori, quasi tutti in piedi e assembrati sotto il palco, molti dei quali intenti a ballare, tutti privi di mascherina. Alla richiesta di spiegazioni, da parte dei poliziotti, il gestore del locale ha spiegato di non essere riuscito ad evitare l'assembramento dei giovani e il rispetto delle normative per il contenimento del Coronavirus. Sono state così contestate le violazioni amministrative del caso ed è stata disposta la chiusura provvisoria della struttura per cinque giorni.

