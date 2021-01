CRISI DI GOVERNO Mandato esplorativo a Fico, Italia Viva apre al confronto “con molta schiettezza”

Il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato il mandato esplorativo a Roberto Fico: il presidente della Camera dovrà verificare, entro martedì, la possibilità di rimettere insieme i pezzi del puzzle della crisi, vale a dire la "piena realizzabilità" di tornare ad una maggioranza Pd, LeU, M5s e Iv e dare vita così ad un Conte ter. I 5 Stelle si dividono fra chi apre nuovamente a Matteo Renzi e chi, come la cosiddetta “ala di Battista”, non vorrebbe più Italia Viva in maggioranza. Il “punto fermo” rimane però la presidenza Conte.

Il centrodestra, nonostante i distinguo che li attraversano, si mostra unito e chiede le urne. Lo ribadisce Matteo Salvini al termine del colloquio con il Capo dello Stato dove, viene raccontato da fonti, il centrodestra avrebbe anche proposto il presidente Casellati, seconda carica dello Stato, come scelta migliore a cui affidare il compito di esploratore. “Occorre ripartire dai temi” è invece il leitmotiv di Italia Viva; per il presidente Iv, Ettore Rosato, ci sono le condizioni per "confrontarsi con molta schiettezza".

Mattarella intanto elenca le tre emergenze che attanagliano l'Italia: sanitaria, sociale ed economica. Per il Capo dello Stato solo un governo nel pieno dei poteri e con "un adeguato sostegno parlamentare" può vincere una sfida così impegnativa. Occorrono "provvedimenti immediati" e si impone la necessità di utilizzare gli oltre 200 miliardi del Recovery Fund con "rapidità ed efficacia", spiega Mattarella al termine del terzo giorno di consultazioni. Dopo aver annotato le posizioni dei partiti – ha riferito – emerge "la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente”.

