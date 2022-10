Richiamato il lotto di produzione 273 di spinaci 'Il Gigante' 500 g per sospetta contaminazione da mandragora. Gli spinaci sono prodotti dall'azienda Spinerb di Colleoni Andrea e C snc. Nel documento relativo al richiamo delle confezioni e pubblicato sul sito del ministero della Salute, si avverte a scopo precauzionale, se fosse stato congelato, di evitare il consumo del prodotto e riportarlo in negozio.