Manifatturiero in calo a Forlì-Cesena e Rimini.

Le ultime stime del valore aggiunto settoriale per l'anno da poco chiuso e le previsioni per il 2025 rimangono non positive per il settore manifatturiero nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Camera di commercio della Romagna.

Al 31 dicembre scorso, nel Registro Imprese risultano attive 3.275 imprese manifatturiere in provincia di Forlì-Cesena, che rappresentano il 9,2% delle imprese attive totali (mentre a livello regionale e nazionale l'incidenza è pari, rispettivamente, al 10,1% e all'8,7%). In termini di numerosità di imprese attive, il settore appare in ridimensionamento rispetto ai 12 mesi precedenti (1,3%), analogamente a quanto si rileva a livello regionale (2,1%) e nazionale (2,5%).

In termini di addetti il settore incide per circa un quinto (21,8%), valore inferiore a quello regionale (26,4%) ma superiore al nazionale (20,2%). La dimensione media (addetti alle imprese attive) dell'impresa manifatturiera locale è pari a 11. Le imprese con oltre 9 addetti sono il 23,8% del totale e impiegano l'82,1% degli addetti del settore. Su base annuale la produzione industriale della provincia, nel corso del 2024, si è ridotta del 2,5%.

In positivo i comparti Alimentare (+3,5%) e Confezioni (+12,4%), in flessione, invece, Mobili (-5,2%), Macchinari (-3,2%), Prodotti in metallo (-5,0%), Chimica e plastica (-3,8%), Legno (-4,3%); performance ampiamente negative, infine, per quanto riguarda il comparto delle Calzature (-22,0%).

Al 31/12/2024, in provincia di Rimini sono attive 2.397 imprese che rappresentano il 6,9% delle imprese attive totali (mentre a livello regionale e nazionale l'incidenza è pari, rispettivamente, al 10,1% e all'8,7%).

In termini di numerosità di imprese attive, il settore appare in ridimensionamento (-2,0%) rispetto allo stesso periodo del 2023. In termini di addetti alle imprese attive, il settore Manifatturiero locale incide per il 16,6% del totale (Emilia-Romagna 26,4%, Italia 20,2%). Le imprese manifatturiere con più di 9 addetti sono il 18,0% del totale e impiegano l'80,0% degli addetti.

Gli indicatori confermano il trend in peggioramento delle attività manifatturiere locali (-11,4% la dinamica della produzione). Con riferimento ai principali comparti del Manifatturiero riminese, essi appaiono in flessione, fatta eccezione per Legno e mobili (+8,5%) e Alimentare (+3,5%) che, di fatto, conservano la propria performance produttiva rispetto ai 12 mesi precedenti.

